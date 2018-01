A.Kockartz In der Nacht zum Montag konnte die Polizei auf der Autobahn E34 auf Höhe von Lille im Kempenland in der Provinz Antwerpen etwa 30 Migranten in einem Kleinlastwagen aufgreifen. Der Lieferwagen lag derart tief auf dem Boden, dass er einer Polizeistreife aufgefallen war, die den Wagen stoppte. Der Fahrer des Wagens konnte entkommen.