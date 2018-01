Hasselt: Fahrerflucht und Schwerverletzte

Am vorletzten Abend des Weihnachtsmarkts „Winterland“ in der limburgischen Provinzhauptstadt Hasselt hat ein betrunkener 56-jähriger Autofahrer am Samstagabend drei junge Menschen, die die Straße überquerten, angefahren und zum Teil schwer verletzt. Der Autofahrer beging Fahrerflucht, konnte aber von der Polizei schnell gefasst werden.