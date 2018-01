Infrabel erklärt dazu, dass nicht jeder Zug, der über ein rotes Signal fährt, auch gleich Gefahr auslöst. Manche Züge fahren z.B. nur wenige Zentimeter zu weit. Nur 19 der 55 Züge kamen 2017 auf einer Weiche zum Stehen, dort, wo sich z.B. mehrere Gleise kreuzen, so Infrabel. Auch dies entspricht einem deutlichen Rückgang, denn noch 2016 lösten 42 Züge, die über rot gefahren waren, eine bedenkliche Situation aus.

Laut Frédéric Petit (kl. Foto), dem Sprecher von Infrabel, ist letztes Jahr kein Bahnunfall auf ein solches Problem zurückzuführen gewesen: „Die beiden großen Unfälle von Löwen und Morlanwelz hatten jeweils eine andere Ursache.“ Man ist denn auch bei der Bahn und bei Infrabel zufrieden mit dieser positiven Entwicklung, so Petit: „Natürlich ist jeder Zug, der durch rot fährt, einer zu viel. Wir müssen also vorsichtig bleiben und schauen, ob wir dies in den kommenden Jahren so fortsetzen können.“