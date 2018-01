A.Kockartz Noch nie ist die Unternehmerschaft in der Region Brüssel-Hauptstadt so unzufrieden mit der Mobilitätspolitik gewesen. In einer Umfrage der Brüsseler Handelskammer (Beci) sind 87 % der befragten Geschäftsleute der Ansicht, dass sich die allgemeine Verkehrslage in und um Brüssel herum weiter verschlechtert hat.