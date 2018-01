A.Kockartz/Belga Im vergangenen Jahr ist nur einem einzigen Häftling in Belgien gelungen, aus seinem Gefängnis auszubrechen. Dies teilte das Generaldirektorium des hiesigen Gefängniswesens in seinem Jahresbericht für 2017 mit. Damit bestätigt sich eine Entwicklung in den vergangenen Jahren, nach der in unserem Land kaum noch erfolgreiche Ausbruchsversuche stattfinden.