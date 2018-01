AP

A.Kockartz Einmal mehr ruft das Rote Kreuz in Flandern dazu auf, Blut zu spenden. Traditionell ist die Zeit um den Jahreswechsel eine Periode, in der weniger Blut gespendet wird, als zu anderen Zeiten im Jahresverlauf, doch die Vorräte sinken weiter und besonders im Bereich der Blutplättchen deutet sich ein Engpass an.