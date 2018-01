Lokal sind solche Kliffen nach dem Sturm von Dienstag und Mittwoch bis zu 2 Meter hoch, wie z.B. auch in Bredene, De Haan, Knokke und Ostende. Das Seewasser drückte durch Windgeschwindigkeiten von bis zu 7 Beaufort auf die Strände und schob den Sand derart zusammen, dass er sich meterhoch auftürmte.

Am Ende des Wintern wollen die zuständigen flämischen Landesbehörden eine Bestandaufnahme zur Höhe des Sandes an der Küste und an den Stränden anfertigen. Diese Bestandsaufnahme soll die bestehenden Modelle zum Küstenschutz in der Zukunft ergänzen.

Neben der Auftürmung von Sand sind möglicherweise auch tausende Tonnen Sand ins Meer gezogen worden, so die Feststellung. Der meiste Sand liegt jetzt wohl auf den bestehenden Sandbänken, doch so schnell wird er nicht wieder zurückkommen - auch nicht mit den Gezeiten Flut und Ebbe. Deshalb muss tonnenweise Sand neu herangeführt werden.