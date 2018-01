Alle anderen Stör- oder Zwischenfälle entsprachen der Stufe 1 – Störung oder Abweichung vom normalen Betrieb einer Anlage, vermeldet wurden. Ein Störfall der Stufe 2 betrifft einen begrenzten Ausfall der im Bereich der Sicherheitsvorkehrungen, was beim oben erwähnten Vorfall im Juli 2017 der Fall war.

Die internationale Skala für nukleare Vorkommnisse INES (International Nucelar Event Scale) sieht insgesamt 8 Stufen von Störfällen vor. Stufe 0 steht für Abweichungen; die Stufen 1 bis 3 werden stufenweise als unterschiedlich Störfälle gewertet; die Stufen 4 bis 7 gelten als unterschiedlich schwerere Unfälle klassifiziert. Zur Stufe 7 gehörten in der Vergangenheit z.B. die Atomkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima. Stufe 8 steht für einen sogenannten „Supergau“.

Die INES-Skala ist eine Stufenskala mit der die internationalen Atombehörden Stör- oder Zwischenfälle der Öffentlichkeit melden. Sie stellt allerdings kein wissenschaftlich untermaltes Szenario dar. In Belgien wurden in der jüngeren Vergangenheit einige Störfälle der INES-Stufe 2 registriert: 1982 und 2011 kam es zu schwereren Vorfällen im Kernkraftwerk Doel bei Antwerpen und 2002 in einem Atommeiler des Kraftwerks Tihange bei Huy in der Provinz Lüttich.