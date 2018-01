In den vergangenen Tagen wurde immer wieder Kritik laut, dass der Premier keine Kontrolle mehr im Hinblick auf die sudanesischen Migranten habe, die von Belgien abgeschoben werden und die sagen, dass sie bei ihrer Ankunft gefoltert würden.

Der Premier ruft jetzt zu einer differenzierteren Berichterstattung auf. In einem öffentlichen Brief auf Facebook bittet er jeden, mit der Desinformation aufzuhören. Dort heißt es, dass er die Dinge klarstellen wolle. Er kritisiert die Desinformationskampagnen und weist daraufhin, dass die Abschiebung von Menschen in den Sudan eine heikle Angelegenheit sei, die differenziert betrachtet werden müsse. Seiner Auffassung nach verdiene das Thema mehr als nur eine simplistische Betrachtung und ein Karikieren in die eine oder andere Richtung, wie sie der Premier in den vergangenen Tagen gehört habe. Michel gibt damit zu verstehen, dass er seinen Appell sowohl an die Regierungsmehrheit, inklusive an die Mehrheitspartei N-VA, als auch an die Opposition richtet.

Michel argumentiert auch noch, dass das Ausländeramt die Akten der Sudaner mit besonderer Aufmerksamkeit behandele. Der Premier bezeichnet die belgische Asylpolitik als human, aber streng.