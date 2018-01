Die Webseite gibt es schon seit 2005 und sie wird jeden Monat von mehr als 17 Millionen Menschen angesehen. "Es ist eine immens große Ansammlung von Fotos, die aus Profilen von sozialen Medien gestohlen und mit pädophilen Kommentaren versehen wurden", sagt Dirk Depover von Child Focus. "Die Fotos werden also tatsächlich missbraucht. Es stehen auch jede Menge unschuldige Fotos von belgischen Kindern auf der Seite, zum Beispiel in Badehose am Strand oder im Schwimmbad."