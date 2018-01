Das KMI rechnet in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit sehr starken Böen in ganz Flandern. Im Landesinneren wird eine Windstärke von bis zu 6 erwartet, an der Küste geht das KMI von Windstärke 7 aus. In der zweiten Hälfte der Nacht können die Böen bis zu 110 km/h betragen, verschiedenerorts sogar noch mehr.

Gleichzeitig wird es stark regnen und besteht vielerorts Gefahr von Gewitter.

Warnung "orange" bedeutet, dass mit "sehr viel Wind gerechnet wird und Windstößen, die noch stärker sein können". "Das sind außergewöhnlich hohe Windgeschwindigkeiten und Böen", heißt es beim Wetterdienst.

Seien Sie vorsichtig, denn mit dem Starkwind könnten große Bäume umgerißen werden, warnt das KMI. Der Sturm mache es äußerst schwierig, sich gegen die Windrichtung auf der Straße zu bewegen. Das KMI rechnet damit, dass der Wind möglicherweise großen Schaden an Häusern anrichten wird.

Mehrere Parks in Brüssel werden als Vorsichtsmaßnahme geschlossen. Und das bleiben sie bis Donnerstagmorgen.