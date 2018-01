Autor: U. Neumann

U. Neumann Sturmwarnung in Belgien: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird mit heftigem Sturm im ganzen Land gerechnet. An der Küste werden Böen von bis zu 110 Stundenkilometern erwartet. Das Königlich Meteorologische Institut (KMI) hat die Warnung '"orange" herausgegeben.