Die Nahverkehrsgesellschaft registrierte in diesem Jahr allein Fahrgäste auf den 150 Silvesterstrecken, die extra für den Jahreswechsel eingeplant worden waren. "Daneben gab es auch noch ein reguläres, das heißt fahrplanmäßiges Angebot, das viele Menschen nutzten", betonte der De Lijn-Sprecher Tom Van de Vreken.

In Antwerpen wurden 68.000 Feiernde gezählt. In Ostflandern, Flämisch-Brabant und Westflandern wurden jeweils ca. 15.000 feiernde Fahrgäste registriert. In Limburg waren es 4.600 Passagiere.

De Lijn hatte zum 30. Jahr in Folge zusätzliches Personal und Mittel in der Silvesternacht im Einsatz: 400 Menschen und gut 200 Fahrzeuge sorgten auf 150 Strecken dafür, dass die Feiernden mit Sonderfahrten sicher an ihren Zielort kamen.