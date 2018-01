U.Neumann Der Trend setzt sich auch an diesem Silvesterabend und in dieser Silvesternacht fort: Belgier sind stets mehr in sozialen Netzwerken unterwegs, um ihre guten Wünsche los zu werden. Über WhatsApp, Facebook, Twitter oder Instagram wünschten sie für 2018 "Beste Wensen", une "Bonne Année", ein "Gutes Neues Jahr" oder ein "Happy New Year". Und das zum Nachteil von SMS. Diese Feststellung haben die Mobilkommunikationsdienste Proximus, Orange und Base (Telenet) gemacht.