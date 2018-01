Autor: U. Neumann

U. Neumann 45.000 Menschen haben sich in der belgischen Hauptstadt nicht vom Regen ärgern lassen und kamen, um sich das Feuerwerksspektakel in der Silvesternacht am Atomium anzusehen. Normalerweise findet das Neujahrsfeuerwerk in der Brüsseler Innenstadt statt, u.a. am De Brouckère-Platz. Doch der Platz ist zur Zeit wegen Bauarbeiten kein geeigneter Ort zum Feiern. Die Stadt wich deshalb auf das Heizel-Gelände am Atomium aus.