Ab dem neuen Jahr bezahlen Unternehmen in Belgien nur noch 29 Prozent Körperschaftssteuer anstelle von 33 Prozent. Das ist eine Entscheidung aus dem so genannten Sommerabkommen. Kleine und Mittlere Betriebe (KMU) kommen in den Genuß einer zusätzlichen Ermäßigung. Unternehmen mit weniger als 50 Arbeitnehmern, einem Umsatz, der unter 9 Millionen Euro beträgt und einer Bilanzsumme von weniger als 4,5 Millionen Euro, bezahlen ab 2018 20 Prozent auf die erste Tranche von 100.000 Euro. Die Krisenzusatzabgabe sinkt von 3 auf 2 Prozent.