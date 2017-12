Die Kundgebung stand unter dem Motto „Soyons plus que dix – Lasst uns mehr als zehn sein“, was eine Anspielung auf eine Demonstration für die Politik Franckens am vergangenen Mittwoch ebenfalls am Brüsseler Zentrealbahnhof war, zu der lediglich 10 Personen erschienen waren. Die Gegner von Theo Francken hatten nach der Veranstaltung am Samstag eine weitere Kundgebung gegen den Politiker für den 13. Januar angekündigt, die dann vor dem Brüsseler Nordbahnhof stattfinden soll.

Einige Kundgebungsteilnehmer waren der Ansicht, dass Francken, der im belgischen Bundesparlament in der Sudan-Frage mehrmals nicht die (ganze) Wahrheit gesagt hatte, bei jedem Unternehmen in der Privatwirtschaft längst herausgeflogen wäre. Doch die Demo richtete sich nicht nur gegen den Asyl-Staatssekretär wegen dem Problem der abgeschobenen und gefolterten Sudanesen, sondern gegen dessen allgemeine Asyl- und Einwanderungspolitik, die „einem Rechtstaat und einer Demokratie in Europa unwürdig“ sei, so der Tenor am Samstagmorgen.