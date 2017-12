Die beiden größten und längsten Staus bzw. heftigsten Stautage fanden 2017 nicht während den Stoßzeiten statt, sondern während dem sogenannten „Tagesrand“ der verkehrstechnisch eher mitten am Tag ist (in etwa gegen 11 Uhr am Vormittag): Sonntag, 10. Dezember, 755 km Stau; Montag, 11. Dezember, 1.294 km Stau. Hier lag heftiger Schneefall am Ursprung der Staubildung und dem Wetter entsprechende niedrigere Geschwindigkeiten sorgten damals auch für zähfließenden Verkehr über Stunden hinweg.

Bei vielen Staus in Belgien ist einfacher Niederschlag, sprich Regen, die Ursache. Das war z.B. zur morgendlichen Stoßzeit am Dienstag, 21. November (445 km), am Freitag, 13. Januar (420 km) und am Dienstag, 6. Juni (412 km) der Fall. Im abendlichen Berufsverkehr lagen Schnee, Schneeregen und Regen am Ursprung von langen Staus am Montag, 11. Dezember (546 km); am Donnerstag, 30. November (457 km) und am Mittwoch, 24. Mai (359 km).