Belga

A.Kockartz An diesem Samstag steigt der Preis für einen Liter Dieselkraftstoff an den belgischen Zapfsäulen auf maximal 1,392 €. Das ist der höchste Preis für Diesel in Belgien seit Mitte Oktober 2014, wie aus den Statistiken der Belgischen Petroleum Föderation ersichtlich ist. Dieser Preisanstieg hat gleich mehrere Gründe.