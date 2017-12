CD&V-Parteichef Wouter Beke (kl. Foto) geht mit Asyl-Staatssekretär Theo Francken hart ins Gericht: „Es sind hier Dinge geschehen, die man selten erlebt hat. Wenn im Parlament Erklärungen abgegeben werden, die der Wahrheit nicht entsprechen und bei denen einige Dinge bedeckt bleiben und wenn dazu gesagt wird, dass dies ein kommunikatives Vorgehen war, dann ist das doch ein Problem.“

Francken hatte nach Berichten über Folterungen von abgeschobenen sudanesischen Flüchtlingen gegenüber den Abgeordneten des belgischen Bundesparlaments angedeutet, dass „sowieso keine Abschiebungen in den Sudan mehr geplant sind.“ Damit hatte er aber die Unwahrheit gesagt, denn es stand noch eine weitere Abschiebung bevor, die Franken allerdings kurz zuvor noch abgesagt hatte.

Zudem hatte Franken eine Warnung des belgischen General-Kommissariats für Flüchtlinge und Staatenlose (CGVS) ignoriert, in dem es hieß, dass repatriierten Flüchtlingen in ihrer sudanesischen Heimat Folter, Gewalt und Gefängnis drohe. Diese Warnung kam bereits im Oktober, noch bevor die belgischen Asylbehörden gemeinsam mit Beamten aus dem Sudan in Brüssel aufgegriffene Flüchtlinge identifizierten, um sie danach abschieben zu können.