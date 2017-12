A.Kockartz Die Figur des Jesuskindes aus der Krippe am Großen Markt von Brüssel ist in der Nacht zum Freitag gestohlen oder entführt worden. Einen entsprechenden Bericht der Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ bestätigte die Polizei am Freitagmorgen. Bei dem Diebstahl wurde die Krippe auch beschädigt.