Die lokale Polizei von Antwerpen ließ sich die beiden „Bearcat“-Panzerwagen rund 800.000 € kosten. Sie sollen sogar Schüssen aus Kriegswaffen, wie z.B. Kalaschnikow, standhalten, wie die Regionalzeitung Gazet Van Antwerpen meldete. Sie sollen dabei helfen, dass Polizisten bei Schießereien möglichst sicher einem Tatort nahekommen zu können. Beim in Antwerpen seit einigen Monaten ausgebrochenen Drogenkrieg können diese Fahrzeuge sicherlich behilflich sein.

„Andere Fahrzeuge oder schusssichere Westen haben immer Schwachpunkte. Diese Fahrzeuge jedoch nicht. Solange zum Beispiel noch geschossen wird oder wenn es nicht sicher ist, ob noch Täter in der Nähe sind, können auch Ersthelfer aus Sicherheitsgründen nichts ausrichten.“ so Wouter Bruyns von der Antwerpener Lokalpolizei gegenüber dem Regionalblatt zur Frage, ob damit auch Opfer von Schussverletzungen gerettet werden können.

Bisher verfügt die belgische Bundespolizei am Standort Brüssel über ein ähnliches Fahrzeug, doch in dringenden Fällen dauert es den Antwerpenern zu lange, bis dieser Panzerwagen in der Scheldemetropole sein kann. Auch Antwerpen sei eine Großstadt, in der es zu Schießereien kommen kann und kommt, hieß es dazu. Man müsse ganz einfach auf alles vorbereitet sein, wie die Lokalpolizei dort dazu angibt.