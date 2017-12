Küstensturm: Baukran stürzt auf Hochhäuser

In der flämischen Küstenstadt Nieuwpoort hat ein Sturm am Mittwochabend einen Baukran auf zwei Hochhäuser und mehrere Autos geworfen. Dabei wurde eine 73-jährige Bewohnerin getötet. Drei weitere Personen wurden verletzt. Der Ehemann der 73-Jährigen schwebt noch in Lebensgefahr.