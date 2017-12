Staatssekretär Francken hatte mit Hilfe von Beamten aus dem Sudan vor einigen Wochen Flüchtlinge, die in der Umgebung des Maximilianparks und des Nordbahnhofs in Brüssel aufgegriffen waren, identifizieren lassen und in ihre Heimat abgeschoben. Vor kurzem jedoch wurde bekannt, dass einige der neun betroffenen Sudanesen nach ihrer Rückkehr im Sudan verhaftet und gefoltert wurden. Daraufhin wurde Francken scharf angegriffen, unter anderem auch im belgischen Bundesparlament. Hinzu kam noch, dass der Staatssekretär zu diesem Vorgang falsche Angaben machte und von Kritikern der Lüge bezichtigt wurde.

Am Dienstag berichtete die frankophone Tageszeitung Le Soir, dass Theo Francken bereits am 24. Oktober in einer offiziellen Mitteilung des belgischen General-Kommissariats für Flüchtlinge und Staatenlose (CGVS) davor gewarnt worden ist, Flüchtlinge aus dem Sudan, auch wenn sie sich illegal in Belgien aufhalten, in ihre Heimat abzuschieben. In dieser Mitteilung wurde ausdrücklich davor gewarnt, dass diesen Menschen bei ihrer Rückkehr Folter und Gewalt von Seiten der dortigen Behörden drohe.

Automatisches Flüchtlingsstatut

Die Notiz des General-Kommissariats für Flüchtlinge und Staatenlose wies ausdrücklich darauf hin, dass Sudanesen aus den Regionen Darfur, Blauer Nil oder Süd-Kordofan bzw. „nicht arabisch aussehende“ Sudanesen automatisch ein Flüchtlingsstatur zu erteilen sei. Jeder aus den genannten Regionen oder Abstammungen habe europaweit subsidiären Schutz, so das CGVS. Doch die entsprechenden Akten wurden laut Le Soir bis zu einer neuen Analyse „eingefroren“ und von den Ausländerbehörden geflissentlich ignoriert.

Aus dem Kabinett von Staatssekretär Francken verlautete dazu, dass es die Betroffenen versäumt hätten, in Belgien Asyl zu beantragen. Doch die meisten Sudanesen, die sich illegal in Belgien aufhalten, wollen gar nicht hier bleiben, sondern von hier aus nach Großbritannien weiterreisen. Das ist hinlänglich bekannt. Inzwischen sucht Staatssekretär Francken über die sozialen Netzwerke Unterstützung für seine durchgreifende Asylpolitik und bittet um das Teilen eines entsprechenden Twitter-Eintrags, doch diese Kampagne wird seit Erscheinen von vielen Twitterern eher auf zynisch-humoristische Art und Weise auf die Schippe genommen.