Das Foto war am Weihnachtstag bei Facebook aufgetaucht und sorgte für Kritik. Polizeisprecher Olivier Slosse gab an, dass man den Vorgang untersuche: „Wir ermitteln, um wen es sich hier handelt und wann das Foto gemacht wurde. In Zeiten von Terrorwarnstufe 3 ist es wichtig, schnell und effizient auf Vorfälle reagieren zu können, was nicht der Fall ist, wenn man mit Einkaufstaschen rumläuft.“

Das Foto zeigt zwei Polizisten in zweisprachigen Uniformen. Also gehören diese Beamten zu einer Brüsseler Polizeizone. Da das Foto im Einkaufszentrum Docks Bruxel aufgenommen wurde, liegt nahe, dass die beiden shoppenden Polizisten zur Zone Hauptstadt-Elsene gehören, so Slosse. Falls sich ergibt, dass die Beamten nach Feierabend auf Einkaufstour waren, hat das Ganze natürlich keine Folgen.

Dieser Fall erinnert an einen Vorgang vor zwei Jahren, als zwei Soldaten in Brüssel fotografiert wurden, von denen einer eine Einkaufstüte eines Parfumladens trug. Der betroffene Soldat gehörte zu einer Einheit von Wachsoldaten, die in Brüssel im Antiterroreinsatz waren. Der Mann wurde eine Zeit lang aus dem Dienst entfernt.