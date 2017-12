Große Schäden richtete der Sturm in der Nacht zum Dienstag nicht an, doch die Böen bleiben bis in den späten Vormittag hinein weiter akut.

Für die Provinzen West- und Ostflandern gilt „Warnstufe Gelb“ noch bis etwa 10 Uhr und für den Rest Flanderns noch bis nach 11 Uhr am Dienstagvormittag.

Im Laufe des Tages nehmen die Windgeschwindigkeiten ab und es beginnt zu regnen. Später wird es wechselhaft mit einigen Aufklarungen, doch die Temperaturen gehen etwas nach unten, so das KMI.