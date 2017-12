PhotoNews

A.Kockartz In Hoogstraten und Umgebung in der Provinz Antwerpen lieferte sich ein Auto mit britischem Kennzeichen am Heiligen Abend eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei, bei der auch Schüsse fielen. Eine 20 Jahre alte Britin mit zwei Kindern in ihrem Wagen versuchte sich einer Kontrolle durch Flucht zu entziehen und setzte dabei ihr eigenes Leben, dass der beiden Kinder an Bord und das von mehreren Polizisten aufs Spiel. Die Fahrerin wurde festgenommen und verbringt den Rest von Weihnachten in einer Zelle.