Israelische Polizei verhaftet zwei Belgier

🇹🇷 İsrail polisi, Mescid-i Aksada Türk vatandaşlarıyla yaşanan arbedede Brükselde yaşayan Afyon Emirdağlı Mehmet Gargili ve Abdullah Kızılırmakı gözaltına aldı!



🇬🇧 These Turkish tourists were detained and assaulted by Israeli forces as they tried to enter Al Aqsa mosque! pic.twitter.com/O8IhPGpWOi