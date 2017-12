Es herrscht Hochbetrieb am Brüsseler Flughafen

Belga

Die belgische Weihnachtsferien beginnen eigentlich erst am morgigen Samstag, aber schon heute ist jede Menge los am Brussels Airport, dem Brüsseler Flughafen in Zaventem. Dort werden am Freitag 75.000 Fluggäste erwartet und die kommen am besten zeitig. Bei der Abfertigung werden lange Warteschlangen erwartet.