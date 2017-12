Puigdemont: „Katalanische Republik hat gesiegt“

Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont feierte die von den Separatisten verteidigte absolute Mehrheit bei den Wahlen in Katalonien in der Nacht zum Freitag in Brüssel mit begeisterten Anhängern und einer Gruppe flämischer Nationalisten. Dorthin hatte er sich abgesetzt, um in Spanien einer Inhaftierung zu entgehen. „Der spanische Staat wurde bezwungen“, sagte er vor Journalisten und Anhängern.