Rentenminister Daniel Bacquelaine (MR) verteidigt seine Pläne: "Wir haben die durchschnittliche Rente erhöht, insbesondere für die schwächsten Bürger", sagte Bacquelaine im RTBF-Radio.

Auch das Punktesystem sei einfach und transparent für die Bürger. Nach dem neuen System mit einem Mindestpensionsalter von 45 Jahren gilt: Je mehr Punkte, desto mehr Pension. Wer länger als 45 Jahre arbeitet bekommt mehr Punkte. Auch schwere Berufe erhalten mehr Punkte.

Darüber hinaus haben wir einen Pensionsausschuss gegründet, in dem die Gewerkschaften vertreten sind. "Noch nie hatten diese so viel Mitsprachrecht."

Dem frankophonen Liberalen zufolge macht Belgien im europäischen Vergleich keine gute Figur. Die durchschnittliche Berufslaufbahn in Belgien dauert 32 Jahre. Verglichen mit 35 Jahren in Europa und 39 Jahren in den Niederlanden muss Belgien sich anpassen.