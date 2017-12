Die Behörden werden ohnehin in grüne Energie investieren müssen. "Kosten, die unabwendbar sind", so Tommelein, der den Vergleich mit der Anschaffung eines Autos macht: Irgendwann muss man sich entscheiden, ob man das alte Auto noch einmal repariert oder ob man sich vielleicht ein neues anschaffen soll. Wenn man beim alten Auto bleibt, riskiert man natürlich Pannen, noch teurere Reparaturen ... Auf den ersten Blick scheint das alte Auto vielleicht kostengünstiger, aber in Wirklichkeit stimmt es nicht. Dieser Vergleich gilt auch für die Kernzentralen, so Bart Tommelein.

Darüber hinaus sieht Tommelein die Energieversorgung gerade dadurch in Gefahr kommen, dass die Kernkraftwerke in Betrieb bleiben: Bereits in den vergangenen Jahren sind die belgischen Kernkraftwerke aufgrund von Reparaturarbeiten über Wochen abgeschaltet worden. Wie sicher ist die Energieversorgung noch, wenn eines der beiden noch offenen Werke vorübergehend geschlossen werden müßte, fragt sich der flämische Energieminister.

Tommelein weist den Vorwurf zurück, die Kernzentralen - koste es, was es wolle - schließen zu wollen. Wenn Untersuchungen ergeben würden, dass der Ausstieg unbezahlbar und die Versorgung gefährdet wären, wäre ich der erste, um die Atomkraftwerke zu behalten. Das aber ist nicht der Fall, wie alle Studien und Zahlen bewiesen haben.