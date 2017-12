In Belgien wurde die Menge Feuerwerkskörper auf 1 Kilogramm pro Person beschränkt. Das ist wenig im Vergleich zu den 25 Kilogramm in den Niederlanden oder zur Lage in Deutschland, wo die zulässige Menge Feuerwerksartikel unbegrenzt ist.

"Wir sind für eine strengere Regelung als in den Nachbarländern", erklärt Verbraucherschutzminister Peeters, "denn bei Feuerwerksartikeln ist besondere Vorsicht geboten."