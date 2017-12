Im Laufe des Freitags und nach der Entschuldigung des Gescholtenen hielt die Kritik an Pascal Smet weiter an. Brüssels Ministerpräsident Rudi Vervoort (PS) erinnert sich in diesem Zusammen am permanenten „Brüssel Bashing“ aus allen Richtungen, sogar aus Brüssel selbst. Er fordert eine serene Herangehensweise als Form der Kritik an dem, was hier falsch läuft. Ihn störe der Inhalt von Smets Ausführungen weniger als die Form, die dieser an den Tag gelegt hatte. Und, er ruft zu mehr Respekt für jene Personen auf, die in der Prostitution arbeiten (müssen).

Vincent De Wolf, Bürgermeister des Stadtteils Etterbeek und Fraktionsführer der frankophonen Liberalen MR im Regionalparlament ist der Ansicht, dass MP Vervoort etwas strenger mit Smet ins Gericht gehen könnte. De Wolf fordert Smets Entlassung, genau, wie die frankophonen Brüsseler Grünen von Ecolo.

Smets SP.A-Parteigenosse Fouad Ahidar stellt zum Schluss fest, dass der Verkehrsminister ziemlich alleine dastehe und auch in seiner eigenen Partei keinen Rückhalt mehr habe. Ahidar kündigte eine parteiinterne Debatte zu Pascal Smets Ausführungen an. Inzwischen meldeten sich auch die Verbände der Brüsseler Sexarbeiterinnen zu Wort, die Smets herablassende Bemerkungen ebenfalls verurteilen.