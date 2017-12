Koen Metsu (N-VA), der Vorsitzende des parlamentarischen Ausschusses zur Terrorbekämpfung, ist der Ansicht, dass Tarik Jadaoun keine Hilfe aus Belgien für eine eventuelle Heimkehr erwarten dürfe: „Wenn man nach Syrien oder in den Irak zieht, um kämpfen zu gehen, dann weiß man, was einen erwartet. Daneben existieren keinerlei Auslieferungsabkommen mit dem Irak oder mit Syrien. Als kann man in einfach nicht in unser Land überstellen.“

Mitleid für einen radikalen Islamisten, der Kindersoldaten um Alter von zwischen 8 und 13 Jahren an der Waffe und im Kampf ausgebildet habe und der an den Anschlägen von Paris und Brüssel beteiligt war, könne man nicht erwarten, so Metsu.

Der Ausschussvorsitzende glaubt auch, dass Jadaouns Aussage, Informationen zum möglichen Aufenthaltsort von weiteren IS-Kämpfern aus Belgien für die Geheimdienste zu haben, eine Form von „Kuhhandel“ seien. Er will jetzt wissen, wie die zweitägigen Gespräche Jadaouns mit Vertretern der belgischen Nachrichtendienste verlaufen sind und wie die entsprechenden Kontakte zwischen den entsprechenden Stellen in Belgien und dem Irak zustande kamen.

Frauen und Kinder

Inzwischen laufen Gespräche auf diplomatischer Ebene zwischen Belgien und den beiden Ländern Irak und Syrien zu einer eventuellen Rückkehr von dort noch befindlichen Frauen und Kindern von IS-Kämpfern aus unserem Land. Sorgen bereitet den Behörden die Meldung, dass zwei kleine Kinder irgendwo in Syrien ohne jegliche Begleitung sein sollen, da beide Elternteile wohl ums Leben gekommen sind. Mit diesem Thema befasst sich auch Kriegsberichterstatter Vranckx in diesen Tagen intensiv.