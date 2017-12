Das Gnadengesuchen von Flanderns Landeschef Bourgeois ist für den höchsten geistlichen Führer im Iran bestimmt. Geert Bourgeois schrieb in diesem Zusammenhang auch die Hohe EU-Beauftragte für Außenangelegenheiten, Frederica Mogherini, an. Zeitgleich sendete der Vorsitzende des Europaparlaments, Antonio Tajani, dass er im Fall Djalali dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani einen Brief geschrieben habe, in dem er die Freilassung des Wissenschaftlers fordert.