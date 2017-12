A.Kockartz Die belgische Bundesregierung hat am Donnerstag die Zustimmung zum sogenannten Kameragesetz gegeben. Das bedeutet, dass 1.000 zusätzliche Kameras mit Kennzeichenerkennung entlang von Schnellstraßen und Autobahnen installiert werden. Zudem können die Bilder dieser Kameras in Zukunft länger behördlich gespeichert werden. Nebenbei gab die Regierung auch grünes Licht für Bodycams an Polizeiuniformen bei heiklen Einsätzen.