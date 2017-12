Im Rahmen seiner Besuchstour wollte Verteidigungsminister Vandeput auch die belgischen Soldaten besuchen, die in Erbil im Irak stationiert sind. Hier im Norden des Irak unterstützen belgische Truppen eine internationale Koalition im Kampf gegen die Terrororganisation IS. Doch die irakische Regierung genehmigte der belgischen Delegation lediglich einen Besuch bei einigen Soldaten, die in der Hauptstadt Bagdad stationiert sind.

Darauf verzichtete Vandeput dann und kündigte diplomatischen Protest an: „Noch nie ist einer belgischen Minister der Besuch von eigenen Soldaten in einem anderen Land verwehrt worden.“ Kurz davor war auch dem deutschen Verteidigungsminister ein Besuch in Erbil vom Irak verwehrt worden.

Vermutlich hat der Irak es schwer damit, dass sich Erbil in kurdischem Gebiet befindet und will vermeiden, dass den Kurden, auch wenn sie Seite an Seite mit dem Irak und mit internationalen Truppen gegen den IS-Terror kämpfen, Anerkennung aus dem Ausland zuteilwerden könnte.