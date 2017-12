Der flämische Liberale De Croo ist der Ansicht, dass im Falle von nicht zustande kommenden Einigungen zwischen Ländern und Regionen in Belgien in bestimmten Fällen der Föderalstaat wieder zuständig sein müsse und notfalls Dossiers an sich ziehen sollte. De Croo hat für seinen Ansatz ein treffendes Argument, denn er stellt fest, dass eine Mehrheit in einer Region über die Blockierung eines Dossiers durchaus Verhandlungen beeinflussen könne: „Blockierung ist inzwischen zu einer akzeptierten und gebräuchlichen Verhandlungsstrategie geworden.“

Nicht nur aus diesem Grunde ist der Bundesminister davon überzeugt, dass die belgische föderalisierte Staatsform derzeit nicht die beste ist. De Croo nennt Deutschland, Kanada und auch die USA als Beispiele dafür, dass ein föderalisierter Staat sehr wohl funktionieren könne: „Das sind Stück für Stück Beispiele für wohlhabende Volkswirtschaften und das sind auch föderale Staaten.“

An Beispielen fehlt es de Croo zur Unterstreichung seiner Argumente nicht. Er nennt z.B. den CETA-Handelsvertrag zwischen Kanada und der Europäischen Union, dessen Unterzeichnung von Belgien aus monatelang verhindert werden konnte: „Hier haben wir uns international ins Zentrum der Schlagzeilen gesetzt, weil unser Land nicht eine sondern sieben Unterschriften unter diesen Vertrag setzen musste.“

Doch nicht nur die CETA-Saga stößt De Croo übel auf, sondern auch die Verkehrspolitik, die unterschiedlichen Fluglärmnormen um den Nationalflughafen in Zaventem herum, die Ausweitung des 4G-Mobilfunknetzes und nicht zuletzt die Blamage um das noch zu bauende Eurostadion und die Tatsache, dass durch Streitigkeiten zwischen Flandern, der Brüsseler Hauptstadtregion und betroffenen Gemeinden letztendlich keine Spiele der Fußball-EM in Europa hier in Belgien ausgetragen werden.

In dieser Frage deuteten inzwischen sogar einige Brüsseler Regionalpolitiker an, hier solle der Staat das Heft in die Hand nehmen, zumal Premierminister Charles Michel (MR) vor einigen Tagen mal angedeutet hatte, hier hätte die regionale Seite "einiges vermasselt"...