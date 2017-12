Nach einer Meldung der regionalen Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ sorgt das Loch in Schaarbeek nicht wirklich für Probleme. Es entstand am späten Dienstagnachmittag nach einem Rohrbruch in einer Wasserleitung. Die regionale Brüsseler Wasserversorgungsgesellschaft Vivaqua ist dabei, den Schaden zu beheben. Das Loch in der Straßendecke misst etwa 4 m².

Dieses Loch ist bereits das dritte seiner Art in der belgischen Hauptstadt. Im August sorgte eine Bodensenke unweit der Brüsseler Kathedrale und des Zentralbahnhofs für Probleme und im September entstand das oben erwähnte Loch in Sint-Joost-ten-Noode am Leuvensesteenweg. Damals mussten 250 Bewohner zeitweilig aus ihren Wohnungen evakuiert werden, weil Einsturzgefahr durch statische Probleme drohte.