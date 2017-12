Nach Ansicht von Premier Michel muss der im Energiepakt 2025 für Belgien festgeschriebene und seit Jahren geplante Atomausstieg bis 2025 auf Basis einer gründlichen Analyse unterzogen werden, bevor er definitiv festgemacht werden könne. In einer Pressemitteilung ließ der frankophone Liberale wissen, dass dies nur durchgezogen werden könne, wenn drei spezifische Punkte berücksichtigt würden: Eine sichere Energieversorgung, bezahlbare Strompreise für die privaten Haushalte und eine nachhaltige und dauerhaft umweltfreundliche Energiepolitik.

Vor dem Hintergrund, dass die flämischen Nationaldemokraten N-VA, sowohl auf belgischer Bundes-, als auch auf flämischer Landesebene in der Mehrheit, den Atomausstieg und folglich auch den Energiepakt nicht mit tragen wollen, sagte Premier Michel gegenüber Le Soir, dass die belgische Bundesregierung bereits eine ganze Reihe an Maßnahmen in Richtung eines nachhaltigen Energieprojektes ohne Kernenergie eingeleitet habe. Dabei weist er auch auf die Offshore-Windkraftanlagen in der Nordsee vor der belgischen Küste hin.

Jetzt, so Michel in Le Soir, seien aber die Länder und Regionen am Ball, um ihren Teil zur Umsetzung des Energiepaktes beizutragen: „Wenn jeder jetzt loslegt, dann ist es vielleicht noch möglich, um 2025 mit der Kernkraft aufhören zu können. Das Datum des Atomausstiegs hängt nicht alleine von der föderalen Ebene ab. Das hat auch mit der Glaubwürdigkeit der Regionen zu tun. Wenn ich um deutliche Zahlen bitte, dann sage ich eigentlich zu den Ländern, dass sie ihre Arbeit machen sollen.“