Inzwischen scheint sich auch die Lage am Brüsseler Nationalflughafen in Zaventem wieder zu normalisieren. Hier waren in den vergangenen Tagen durch das heftige Winterwetter viele Flüge gestrichen worden und andere hatten stundenlange Verspätungen. Zahlreiche Fluggäste mussten in Hotels oder im Flughafen selbst übernachten. Doch am Mittwochmorgen haben alle Betroffenen ihre Flüge antreten können. Die Probleme, die am Brussels Airport und an den anderen Flughäfen in Belgien durch den Schneefall entstanden, sorgten auch an vielen anderen Airports in Europa für Schwierigkeiten.