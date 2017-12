An den Flughäfen jedoch blieb die Lage auch am Dienstag noch gespannt. Viele z.B. am Brüsseler Nationalflughafen Zaventem gestrandete Passagiere übernachteten in hastig aufgebauten Feldbetten oder sogar auf dem Boden. Das Rote Kreuz kümmerte sich um Verpflegung und Versorgung der gestrandeten Flugreisenden. Im nahegelegenen Löwen wurden Feldbetten im Event- und Konzertsaal Brabanthal aufgebaut.

Dieses Angebot wurde allerdings kaum genutzt, denn die Fluggäste wollten lieber am Airport bleiben, um eventuell ihre neuen Flüge nicht verpassen zu müssen. Doch es ist immer noch davon auszugehen, dass auch am Dienstag noch Flüge gestrichen werden müssen, denn auch andernorts in Europa leidet der Flugverkehr unter dem teilweise heftigen Wintereinbruch.

Brussels Airlines fliege seit 10 Uhr am Morgen wieder fast nach Plan, hieß es am Dienstagmittag. Doch insgesamt mussten in Zaventem 80 Flüge gestrichen werden und 90 Flüge hatten bei Start oder Landung Verspätung.