Autor: U. Neumann

U. Neumann Bis 2021 soll in ganz Flandern ein einheitliches digitales Bibliothekssystem installiert sein. Derzeit hat jede Bibliothek noch sein eigenes, apartes System. Einige Bibliotheken sind an ein lokales oder provinziales System angeschlossen. Mit der Vereinheitlichung sollen die Bibliotheken auch benutzerfreundlicher werden. So sollen die Ausleihe von Büchern und die Registrierung neuer Leser einfacher werden.