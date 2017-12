Autor: U. Neumann

U. Neumann Die Regierungsspitze hat am gestrigen späten Freitagabend eine Einigung in mehreren wichtigen Punkten des Haushalts für das kommende Jahr erzielt. Es handelt sich um Punkte, die im so genannten Sommerabkommen noch nicht geklärt waren, darunter die Körperschaftssteuer, die Besteuerung von Wertpapierdepots und der steuerfreie Hinzuverdienst. Der flämische Christdemokrat und Vizepremier Kris Peeters zeigte sich zufrieden. Seine Partei hatte auf die Einführung der Besteuerung von Wertpapieren gedrungen.