Nach Ansicht von Pascal Smet (S.PA) „erhält dieser ikonische Park endlich was er verdient“. Dies entspreche der Vision der Brüsseler Regionalregierung, aus der Stadt für Autos eine Stadt für Menschen zu machen. Die Arbeiten sollen Anfang 2019 beginnen und kosten rund 8 Mio. €.

Vielleicht aber hat die Hauptstadtregion die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Die Brüsseler Gemeinden in der Nähe des Schumanplatzes befürchten, dass sie danach mehr Autoverkehr abkriegen werden. Dies ist der Fall in Elsene, Sint-Joost-ten-Noode und Brüssel-Stadt. Vincent De Wolf (MR), der Bürgermeister von Etterbeek, will gegen das Projekt sogar beim Staatsrat Beschwerde einlegen.

Einmal mehr habe die Region etwas ohne Einigung mit den betroffenen Gemeinden geplant. Auch Geschäfteleute aus den betroffenen Brüsseler Gemeinden haben Bedenken. „Wir wollen keinen Transitverkehr“, so der Tenor in den Läden…