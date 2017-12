Eine neue Technologie ist auch die App, das heißt das Zusatzprogramm für Computer, Tablets und Smartphones, mit dem Namen „Spott“. Mit ihr soll die Nachfrage von Werbetreibenden, Herausgebern und Zuschauern aufeinander abgestimmt werden. Die App ist bereits in den Niederlanden und Belgien in Gebrauch. „Wir haben eine Technologie entwickelt, die in einem Video-Inhalt oder auf Fotos Objekte und Personen erkennt“, erklärt Vincent Nédée, der die App vorstellt. Konkret können die Zuschauer mit der App zeitgleich so ziemlich alles kaufen, was sie in einer TV-Serie erspähen, vom T-Shirt, das die Lieblingsschauspielerin im Film trägt, bis hin zu den Küchenutensilien und dem Mobiliar. Wie eine Art ‘Shazam‘ für Videos, erkennt die App auf der Grundlage von Klängen, welches Programm sich der Zuschauer gerade ansieht. Auf dem Smartphone tauchen dann rote Punkte auf, die zeigen, welche Produkte gekauft werden können. Der Zuschauer sieht sogleich Marke und Preis des Produktes. Man habe Zugang zu sicherlich 135 Mio. Produkten, betont Vincent.