AP

A.Kockartz/Belga Die sozialistischen Eisenbahnergewerkschaften ACOD Spoor in Flandern und CGSP Cheminots im frankophonen Spektrum des Landes haben eine Streikankündigung für Dienstag, den 19. Dezember abgegeben. An diesem Tag findet in der belgischen Hauptstadt Brüssel eine nationale Demonstration gegen die Rentenreform der Bundesregierung statt.