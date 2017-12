Catherine De Bolle kommt aus Ninove in Ostflandern und wollte mit 18 Jahren zur Gendarmerie. Doch sie war 4 cm zu klein, denn lauf Anforderung mussten weibliche Gendarmen damals 1,68 m groß sein. Sie war nur 1,64 m groß. Also begann sie an der Universität von Gent ein Jurastudium, dass sie mit Erfolg abschloss. Danach belegte sie ein Praktikum am Gericht im ostflämischen Dendermonde ab.

Doch 1993 kam die Meldung, dass die Mindestgröße für Gendarmeriefrauen auf 1,63 m herabgesetzt wird. Prompt verließ sie die Justiz, um sich der Gendarmerie anzuschließen. Von da an legte sie eine steile Karriere hin. Schnell wurde bekannt, dass an der Polizeischule eine Offiziersanwärterin eingeschrieben war, die allen anderen dort „turmhoch“ überlegen war. Sie wurde danach Belgiens erste Polizeioffizierin, Belgiens erste Korpschefin und ab 2012 Belgiens erste Polizeichefin.