Reynders befürchtet, dass die Trump-Entscheidung zu Jerusalem im Nahen Osten zu Gewaltausbrüchen und vielleicht sogar zu einer dritten Intifada aus der palästinensischen Jugend heraus führen werde. Belgier, die an Weihnachten zu Besuch in den heiligen Stätten der Christen in Jerusalem sind, sollen Orte meiden, an denen Demonstrationen stattfinden könnten, so der Außenminister: „Wir verfolgen die Situation dort genau.“

Für Außenminister Reynders bleibt die Zweistaatenlösung die einzige Möglichkeit, den Konflikt zwischen Israel und Palästina zu lösen. Das Trump dies auch wolle, sei dann wieder eine nützliche Aussage des US-Präsidenten gewesen, so Reynders.